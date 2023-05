VIDÉO - 1er mai : de Nantes à Lille, les "casserolades" s'invitent dans les cortèges

À Saint-Dizier ce matin, on n'entendait qu'elles. Si le traditionnel muguet du 1er mai est de la partie, les casserolades font une entrée tonitruante parmi les nouveaux moyens de revendication. C'est contre la réforme des retraites que la plupart des marcheurs rencontrés défilent, beaucoup pour la première fois et en famille, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Ici, le cortège habituel du 1er mai dépasse rarement les 200 personnes, alors qu'ils seraient déjà plus de 2000 ce lundi matin.