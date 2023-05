5 choses à savoir sur Carlos Martens Bilongo, député LFI visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale

En parallèle de ses activités professionnelles, Carlos Martens Bilongo était coach sportif. Il donnait des cours de sport dans sa commune, à des tarifs accessibles à tous. Son concept mêlait sport, humanitaire et culture ; il lui arrive d'emmener avec lui des clients à l'étranger - par exemple au Sénégal ou à Miami - pour des voyages en partie humanitaire et sportif ou plus découverte. La société qu'il avait fondée à l'époque, Koss Niquel Training, existe toujours. Elle propose de s'adapter aux besoins de chacun pour proposer les meilleurs entraînements et accompagnements, et vend par ailleurs des articles floqués de son logo. Aussi, Carlos Martens Bilongo a été un temps à la tête d'une agence immobilière ouverte avec un ami, KNT Immo.

Dans sa déclaration d'intérêts et d'activités disponibles sur le site de la HATVP, le député indique ne pas percevoir de rémunération de la part de ces entreprises. Or, selon Tracfin, il aurait reçu divers virements sur ses comptes bancaires.

Sa déclaration mentionne également qu'il est à la tête d'Espace code, spécialisée dans les "activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses", indiquent les informations disponibles à son sujet. Selon la cellule anti-blanchiment de Bercy, elle aurait minoré sa déclaration de chiffre d'affaires sur plusieurs années.