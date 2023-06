VIDÉO - 650 km à pied : le maire qui marchait vers l'Élysée a bouclé son périple

"Mon rôle et mon boulot de maire, c'est d'essayer, donc j'essaie de faire bouger les lignes", a-t-il conclu à la fin de son périple, dans une vidéo postée sur Facebook. Lors d'une étape de son voyage, à l'occasion d'une rencontre avec le 20H de TF1, l'édile avait déjà affirmé qu'il ne se sentait ni en colère, ni abandonné par l'État, mais qu'il aimerait que les lourdeurs administratives disparaissent pour être plus efficace et plus rapide. "On arrive à sortir des projets, mais c'est extrêmement chronophage et énergivore. Il faut qu'on nous aide pour simplifier tout ça", avait-il alors demandé.