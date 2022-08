Orages en Corse : Emmanuel Macron salue le "cœur et le courage" des pompiers

"Je voudrais d’abord avoir quelques mots pour saluer le cœur et le courage de plusieurs braves de notre temps", a ainsi déclaré Emmanuel Macron en référence aux sapeurs-pompiers déployés sur l'ensemble du territoire, avec une "pensée toute particulière pour ces drames qui ont frappé l’île de beauté, la Corse". Assurant que "l'État sera là dans sa fonction qui est la sienne : protéger dans la durée", le président de la République a reconnu que "ces cataclysmes climatiques menacent de se répéter et de s’intensifier". Dans ce contexte, le rôle de l'État est de "reconstruire et replanter", tout en faisant attention "mieux entretenir, protéger, et repenser nos systèmes d’alertes", a-t-il assuré.