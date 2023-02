VIDÉO - Un député interpelle Olivier Dussopt avec la question qu'il avait lui-même posée il y a 12 ans

Le ministre était alors député et membre de l'opposition, et interpellait Eric Woerth lors de la présentation de son propre projet de réforme des retraites. "Je vous remercie la main sur le cœur pour avoir répondu à la question que vous aviez vous-même posée le 4 mai 2010 à Éric Woerth, ministre en charge de la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy", a cinglé Ikani Echaniz lors de la conclusion de sa prise de parole, soulignant le changement de position d'Olivier Dussopt : "Depuis, vous avez retourné votre veste pour devenir ministre de la casse sociale et de l'impôt sur la vie."