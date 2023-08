À la "conférence des ambassadeurs", Macron va donner sa vision de la diplomatie française

Cette traditionnelle réunion se tient effectivement dans un contexte international difficile. Côté ukrainien, la crainte d'un conflit qui s'enlise se fait ressentir, alors que Kiev a lancé début juin une contre-offensive contre la Russie, qui rencontre pour le moment un succès limité. Or, jusqu'à présent, Emmanuel Macron et Catherine Colonna ont inlassablement mis en avant la nécessité de poursuivre l'aide financière et logistique. Preuve que cette solidarité envers l'Ukraine devrait se poursuivre, Dmytro Kouleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères, est invité d'honneur de cette conférence.

La diplomatie française se doit par ailleurs de répondre aux nombreuses critiques qui visent la France dans certains pays d'Afrique, et notamment au Niger. Vendredi soir, les militaires putschistes ont demandé le départ de l'ambassadeur de France en poste à Niamey, ultime développement d'une crise qui dure depuis maintenant un mois. Face à cette situation, sur laquelle devrait revenir le président français lors de son discours, la France oppose jusqu'à présent une position de fermeté, arguant qu'elle ne reconnaît pas le gouvernement des généraux.