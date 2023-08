À la rentrée politique de Darmanin, Borne fait une leçon "d'unité" à la majorité

"Je n'avais vraiment pas prévu de passer ce dernier week-end d'août à Tourcoing". Lors de la réunion de rentrée de son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce dimanche, Élisabeth Borne a appelé à "l'unité" de la majorité pour "produire des résultats" et combattre "les populistes", tout en vantant le bilan d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements depuis six ans. "Le temps devant nous doit être entièrement consacré à l'action et à un travail de fond intense pour produire des résultats" afin de combattre "les populistes et les extrêmes en leur laissant leurs recettes démagogiques", a déclaré la Première ministre en conclusion de la journée organisée par le ministre de l'Intérieur, qui a récemment jugé "assez probable" une victoire de Marine Le Pen en 2027.

"Notre unité est notre force, nous devons la protéger à tout prix, c'est la condition pour continuer à agir et ne pas paver nous-mêmes le chemin des extrêmes. Cette unité, derrière le président de la République et son projet, j'y tiens, j'y veille et j'en suis la garante", a insisté Élisabeth Borne.

La Première ministre a annoncé sa venue à la dernière minute alors que Gérald Darmanin a lancé une offensive politique et médiatique depuis plusieurs semaines.