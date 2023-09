À Marseille, la quatrième rencontre entre le pape François et Emmanuel Macron depuis 2017

Leur première rencontre, en juin 2018, a eu lieu dans le cadre d'une visite officielle au Vatican. Ils avaient discuté du sort des migrants et de l'Europe, de la laïcité, du dialogue interreligieux, du climat, ainsi que de "sujets sociétaux", et avaient discuté pendant près d'une heure, le plus long entretien jamais accordé par le pape argentin à un chef d'État ou de gouvernement.

Au cours de cette visite, le président de la République s'était rendu à Saint-Jean du Latran pour recevoir officiellement son titre de chanoine d'honneur de cette basilique, qui revient automatiquement au chef de l'État français, une tradition qui remonte à Henri IV. "Cela fait partie du 'package' de la fonction de président, on ne peut le refuser", s'était justifié l'Élysée, soulignant qu'il s'agissait d'un titre laïc et non religieux, même si le chef de l'État pouvait faire le choix de le recevoir ou non. Avant lui, plusieurs avaient choisi de ne pas aller dans la basilique chercher leur titre, comme Georges Pompidou, François Mitterrand et François Hollande.