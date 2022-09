À Paris, le Sacré-Coeur va-t-il aussi être éteint à 23h ?

D'autres monuments seront-ils concernés par cet effort dont l'objectif consiste à faire baisser de 10% la consommation d'énergie ? Trônant sur la butte Montmartre dans le XVIIIe arrondissement, la basilique du Sacré-Cœur, qui brille de mille feux dans le panorama parisien, va-t-elle connaître le même sort ?

Pas sûr : plonger dans le noir ce futur monument historique se relève un peu plus compliqué. Cette décision ne relève pas de la mairie de Paris. "C'est l'archidiocèse qui peut le faire. La mairie de Paris demande à l'État ou aux propriétaires privés, comme c'est le cas du Sacré-Cœur, d'atteindre le même objectif que nous. Ça ne gâchera pas la beauté du panorama et cela permettra de faire des économies d'énergie et d'envoyer un signal aux Parisiens", explique Dan Lert, adjoint à la mairie de Paris en charge de la transition écologique, dans "Tout est Pol", ce 14 septembre.