À quoi ressemblera la marche organisée par la Nupes ce dimanche ?

En revanche la CGT ne sera pas présente. Son leader, Philippe Martinez, en plein bras de fer avec TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, qui a organisé deux marches au mois de septembre et a appelé à la grève générale mardi prochain, a de nouveau expliqué sa position ce vendredi sur franceinfo. Il estime que les revendications de dimanche contre la vie chère et l'inaction climatique n'ont rien à voir avec celles de son syndicat, "pour l'augmentation des salaires. Cette nuance est importante". Aussi, il estime qu'organiser un rendez-vous social le dimanche "limite le nombre de grévistes", tout comme le fait de regrouper tout le monde à Paris. "Nous préférons la proximité, près des entreprises, dans les villes moyennes", a-t-il expliqué sur franceinfo.

Enfin, pour Philippe Martinez c'est aux syndicats de mener la lutte sociale et de défiler dans la rue. "Il faut que les syndicats, dans leurs domaines, puissent agir. On accepte les soutiens mais on ne veut pas se faire dicter un certain nombre de choses par les partis politiques", expliquait-il le 22 septembre sur LCI. C'est d'ailleurs pour cette même raison que l'écologiste Yannick Jadot ne défilera pas dimanche aux côtés de la Nupes. "Vu la brutalité de la crise, notre priorité devrait être de construire le mouvement social avec les syndicats", a-t-il déclaré auprès de Libération. "Je ne reproche à personne d’aller à cette marche, mais j’aurais préféré qu’on mette autant d’énergie pour soutenir le mouvement organisé par les syndicats le 29 septembre."