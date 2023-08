VIDÉO - "Acheté par les Russes" : Julien Bayou étrille les positions de Nicolas Sarkozy sur l'Ukraine

Il tire à boulets rouges sur l'ancien locataire de l'Élysée. Invité ce jeudi 17 août sur LCI, le député écologiste de Paris Julien Bayou a violemment attaqué l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy après ses récentes prises de positions sur la Russie et la guerre en Ukraine. "C'est une interview lunaire et choquante. Un ancien président ne devrait pas dire cela", estime le parlementaire. Et celui-ci d'accuser Nicolas Sarkozy en estimant qu'il est "commissionné par les Russes".

"Nicolas Sarkozy ne parle plus comme un ancien président de la République, mais comme un influenceur financé par les Russes", accuse jeudi Julien Bayou. "L'ancien président oublie de dire qu'il a été commissionné et acheté par les Russes", dénonce-t-il. Et l'élu parisien d'évoquer l'existence de "trois millions d'euros de contrats avec un assureur proche du Kremlin en 2019". Une accusation issue d'une enquête de Mediapart, publiée en janvier 2021, qui fait l'objet depuis 2021 d'une enquête du parquet national financier pour possibles "trafic d'influence" et "blanchiment de crime ou délit".

"Il est en fait acheté par les Russes", assène le député en évoquant des conférences "à la gloire de Poutine" qui lui auraient rapporté "300.000 euros", comme l'avaient affirmé nos confrères de Mediapart dans une autre enquête, en janvier 2023.