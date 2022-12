Affaire Quatennens : "Il faut qu'il démissionne et se représente devant les électeurs", estime Sandrine Rousseau

"On a l'impression d'une entreprise de blanchiment politique. Là, il a été condamné pour des violences conjugales. Il faut que l'on montre qu'il n'est plus possible d'être en responsabilité politique après cela", a ajouté Sandrine Rousseau, qui plaide pour une sanction politique avant une éventuelle réhabilitation d'Adrien Quatennens. "Le contrat pour lequel il a été élu a été brisé", a poursuivi la députée.

"On doit donner un signal fort. C'est comme s'il refusait de quitter une position de domination politique", a déclaré Sandrine Rousseau. Pour cette dernière, Adrien Quatennens "a un travail à faire, il doit s'absenter de la politique un moment. Je serai la première à aider à une réhabilitation. On ne peut pas passer l'éponge après une peine de sursis."