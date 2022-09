"Tout le monde peut faire mieux, moi aussi" : Jean-Luc Mélenchon "accepte les critiques" sur l'affaire Quatennens

"Tous ceux qui sont féministes - et je me compte dedans - on a le droit de ne pas être d'accord, je ne suis pas d'accord pour que les mains courantes passent dans le public", a déclaré Jean-Luc Mélenchon. "La gifle était il y a un an, il n'y en a pas eu depuis un an, et on doit tenir compte du fait qu'il s'excuse", a-t-il défendu.

Adrien Quatennens doit-il démissionner de son mandat de député, après s'être retiré de la coordination de LFI ? "Ma réponse est non : que ce divorce se termine, que le juge se prononce. Et je souhaite qu'il revienne dans le combat politique", a dit le chef insoumis, louant un "jeune homme extraordinairement brillant" que "vous ne pouvez pas m'interdire d'aimer".