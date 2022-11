Affaire Quatennens : Clémentine Autain "troublée" par les nouvelles accusations de l'épouse du député

Interrogée sur une possible démission d’Adrien Quatennens après les déclarations de sa conjointe, l'élue de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis a indiqué que le parti "n’avait pas pris cet axe". "En revanche, nous avons pris des positions, des positions qui sont fortes puisque dès le début de l’affaire (…), il n’a plus exercé son mandat de coordinateur de notre mouvement et il ne participe plus depuis à nos travaux parlementaires", a-t-elle souligné, rappelant qu'Adrien Quatennens avait reconnu avoir donné une gifle à Céline Quatennens. Le député réfute en revanche les accusations concernant la répétition des violences.