Financement libyen de la présidentielle de 2007 : Nicolas Sarkozy jugé début 2025

Déjà jugé dans le dossier dit des écoutes et dans l'affaire Bygmalion, l'ancien président de la République devrait comparaître pendant quatre mois, du 6 janvier au 10 avril 2025, pour corruption passive, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. Des accusations que l'ex-chef de l'État, qui vient tout juste de publier un nouveau livre, nie toujours en bloc. En mai dernier, le parquet avait requis le renvoi de l'ancien président et de douze autres personnes devant le tribunal correctionnel.

