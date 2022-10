VIDÉO - Affaires judiciaires : Emmanuel Macron défend Alexis Kohler et Éric Dupond-Moretti

Mis en examen pour prise illégale d'intérêts pour Alexis Kohler, renvoi en procès devant la Cour de justice de la République pour Éric Dupond-Moretti... La semaine judiciaire n'a pas été de tout repos pour le secrétaire général de l'Élysée et le ministre de la Justice. Malgré leurs déboires, ils n'ont pas été invités à démissionner par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a profité d'une conférence de presse organisée ce vendredi en marge d'un sommet européen à Prague (République Tchèque) pour défendre sa position.

Alexis Kohler "passe ses nuits et ses jours à servir l'État avec un dévouement et une intégrité dont je peux témoigner", assure le président de la République (voir vidéo en tête de cet article). "Sur cette même affaire, l'enquête préliminaire a d'abord classé le dossier sans suite", rappelle-t-il. "Je considère que la décision que je prends est tout à fait légitime. La justice suit son cours en totale indépendance. Ce ne sont pas ces décisions de procédure, sur un dossier instruit depuis plus de cinq ans, et qui a déjà fait l'objet d'un classement, qui doivent conduire à prendre des décisions administratives et à choisir mes collaborateurs. Il a donc toute ma confiance."