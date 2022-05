Agenda présidentiel : et maintenant ?

Les 12 et 19 juin seront deux journées cruciales, car ce sont les premier et second tour des élections législatives. Quelle majorité pour Emmanuel Macron ? Le nouveau parlement se mettra au travail dès le mois de juillet. Les 100 premiers jours de ce nouveau quinquennat devraient être marqués par trois thématiques : des mesures pour le pouvoir d'achat, de nouvelles concertations sur la réforme des retraites et le chantier de la planification écologique.