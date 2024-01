VIDÉO - Colère des agriculteurs : de nouvelles mesures annoncées dans les prochains jours, assure Marc Fesneau sur LCI

Marc Fesneau a annoncé que de nouvelles mesures vont être annoncées "demain ou après-demain" pour les agriculteurs. Concernant la possibilité de dérogation aux obligations de jachères, il a indiqué que la France va "l'activer dans les jours qui viennent". Emmanuel Macron sera jeudi à Bruxelles pour travailler sur la crise agricole avec les partenaires européens.

"Nous travaillons nuits et jours". Alors que les agriculteurs continuent de se mobiliser sur tout le territoire, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a déclaré ce mercredi soir sur LCI que de nouvelles mesures seront annoncées par le premier ministre "demain ou après-demain". Elles viendront compléter celles déjà annoncées par Gabriel Attal ces derniers jours et permettront de montrer que "quelque chose a changé".

"Il faut que l'ensemble du modèle évolue, c'est comme ça qu'on redonnera confiance aux agriculteurs", a martelé le ministre, précisant que ces mesures porteront sur "des crises qui sont en cours ou des attentes formulées" ainsi que "des mesures de simplification".

Marc Fesneau est aussi revenu sur les sujets qui seront sur la table du Conseil Européen à Bruxelles jeudi, où Emmanuel Macron sera en déplacement. La Commission européenne a notamment proposé d'accorder une dérogation partielle aux obligations de jachères dans l'UE. "Les pays qui le veulent peuvent acter cette possibilité de déroger à la jachère, la France va l'activer dans les jours qui viennent, les agriculteurs français (...) pourront sortir de cette injonction incompréhensible pour le monde agricole", a assuré le ministre.

Le Mercosur, "un accord inacceptable"

Concernant la proposition de limiter toute hausse incontrôlable des importations agricoles ukrainiennes, Marc Fesneau a précisé que "des contingents" vont être rétablis sur le sucre, les œufs et la volaille. "On va rétablir des contingents sur lesquels il n'y aura pas de droits de douane, et des contingents au-delà desquels il y en aura" a-t-il expliqué.

Quant aux céréales, "il faut s'assurer qu'elles retrouvent le chemin qui était le leur, et qui a été entravé par Poutine, qui est le chemin de l'export en dehors de nos frontières européennes." Les pays de l'UE continuent de travailler sur ce sujet pour éviter toute "déstabilisation du marché" et faire en sorte que ces céréales "sortent d'Ukraine sans venir entraver le marché européen".

Autre sujet vivement critiqué par les agriculteurs et qui doit être abordé à Bruxelles : les accords de libre-échange et notamment celui du Mercosur, qui permet l'importation de produits ne respectant pas les normes exigées aux agriculteurs européens. "Le président a dit la position de la France : cet accord tel qu'il est posé sur la table est inacceptable, il va réaffirmer cette position demain, (...) l'accord n'étant pas acceptable, il n'est pas engagé" a martelé Marc Fesneau.