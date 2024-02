VIDÉO - Agriculteurs en colère : "Ils ont été très respectueux des gens, des biens, des infrastructures", salue Éric Dupond-Moretti sur LCI

Invité sur LCI, Eric Dupond-Moretti a défendu le mouvement des agriculteurs. Il a vanté la responsabilité de la mobilisation, soulignant que "les choses se sont passées calmement". "L'écologie ne doit pas être punitive", a assuré le ministre, alors qu'écologistes et ONG regrettent le recul du gouvernement sur certaines mesures environnementales.

Invité de LCI, ce vendredi 2 février, le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti a fait de toute sa sympathie vis-à-vis des agriculteurs. Interrogé sur l'"indulgence" dont les manifestants ont bénéficié lors de leur mobilisation d'ampleur, le ministre a fait valoir le bon déroulé du mouvement.

"Il y a l'incendie des locaux de la MSA, la justice est saisie. Mais pour le reste, les agriculteurs dans leur immense majorité ont été très respectueux des gens, des biens, des infrastructures", a vanté le ministre. "Il y a quelques lignes rouges qui ont été franchies, mais les choses se sont passées calmement, simplement", a-t-il ajouté.

Est-ce qu'on a vu ça lors des manifestations des agriculteurs ? Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice

"Il y a quelques écologistes qui vont casser des méga-bassines, ça coûte des millions alors que ça a été décidé par des élus. Puis, ils jettent des cocktails Molotov sur les camionnettes des gendarmes. Est-ce qu'on a vu ça lors des manifestations des agriculteurs ?", a encore fait valoir le ministre de la Justice.

Alors qu'élus écologistes et ONG environnementales ont regretté le recul du gouvernement sur certaines mesures de protection de la biodiversité pour satisfaire les agriculteurs, Eric Dupond-Moretti n'a pas mâché ses mots contre les écologistes. "Il y a une hyper-réglementation, mais en plus, ils sont injuriés par certains écolos dans des conditions qui sont insupportables", a maintenu le ministre de la Justice.

"Je préfère ces gens qui travaillent que ces écolos qui sont allés jeter un bol de soupe sur la Joconde. L'écologie ne doit pas être punitive", a-t-il indiqué, faisant référence à des militants écologistes qui ont jeté de la soupe sur la vitre blindée de La Joconde au musée du Louvre, ce dimanche 28 janvier.

"Il faut prendre la mesure du réchauffement climatique. Qui peut aujourd'hui être encore climatosceptique ? Personne. Mais ce ne sont pas les paysans qui doivent payer ça", a poursuivi le ministre, vantant l'action du gouvernement en matière d'écologie. "L'écologie, c'est pas non plus injurier les agriculteurs et oublier les injures à compter du moment où ils manifestent et où ils sont soutenus par la population dans sa très grande majorité", a-t-il d'ailleurs déclaré.