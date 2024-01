VIDÉO - Agriculteurs : les blocages "pas levés", le gouvernement promet des annonces "dans les prochains jours"

La mobilisation des agriculteurs ne va pas s'arrêter de sitôt. Reçus par le Premier ministre Gabriel Attal ce lundi, les représentants des syndicats agricoles ont prévenu qu'il n'y aurait "pas de levée des actions sur le terrain" sans "décisions concrètes". Le gouvernement promet des mesures "dans les prochains jours".

Une rencontre pour apaiser les tensions. Alors que les agriculteurs font part de leur colère et bloquent certains accès, le Premier ministre Gabriel Attal a reçu ce lundi les représentants des syndicats agricoles. Après plus d'une heure et demie d'entretien, Arnaud Rousseau, président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et Arnaud Gaillot, président des Jeunes Agriculteurs, ont indiqué que les actions se poursuivraient. "Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de décisions concrètes, il n'y aura pas de levée des actions menées sur le terrain", a ainsi prévenu Arnaud Rousseau (voir vidéo en tête de cet article).

Si "le Premier ministre a partagé notre diagnostic", "nous lui avons redit que l'on ne se contenterait pas de mots", a poursuivi le patron de la FNSEA, réclamant des "actes précis." "Nous attendons du Premier ministre qu'il puisse faire des déclarations dans la semaine qui fassent bouger les lignes. Nous avons besoin de l'engagement du Premier ministre et du président de la République. Nous avons besoin d'actions très concrètes."

"Pas question de prendre des mois de retard"

Le projet de loi sur l'agriculture, que le gouvernement a reporté de "quelques semaines", a aussi été au cœur des échanges. Car si les agriculteurs ont "besoin d'un cadre législatif", "nous avons marqué nos lignes rouges sur cette loi", a affirmé Arnaud Gaillot. "Il n'est pas question de prendre des mois de retard et (il faut) des mesures fiscales pour accompagner la transmission des agriculteurs."

Du retard, le gouvernement ne compte pas en prendre. À la sortie de la réunion à Matignon, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a promis des réponses "dans les prochains jours". "La confiance retrouvée, ce ne sont pas que des mots, ce sont des actes", a-t-il souligné. "Le Premier ministre a souhaité que nous puissions apporter des réponses dès les prochains jours."

Gabriel Attal devrait aussi se rendre sur le terrain à la rencontre des agriculteurs. "Pour donner confiance, il faut qu'il aille sur le terrain", a insisté Arnaud Rousseau. "Le Premier ministre s'est engagé, dans les prochains jours, à faire des déplacements sur le terrain à la rencontre des agriculteurs. Rien ne vaut le terrain quand on est un agriculteur. Parler au Premier ministre et dire ce que l'on a sur le cœur me semble essentiel."