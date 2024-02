VIDÉO - Agriculteurs en colère : sur TF1, François Ruffin dénonce un gouvernement qui "bidouille dans l'urgence sans cap"

François Ruffin était l'invité du 20H de TF1 ce jeudi 1ᵉʳ février. Il a estimé que le gouvernement a "bricolé dans l'urgence" pour faire face à la crise agricole. Le député LFI a aussi plaidé pour l'instauration de "prix planchers" pour l'agriculture et l'électricité.

"Le grand souci du gouvernement, c'est qu'il ne propose pas de cap". Quelques heures après les mesures annoncées par Gabriel Attal en faveur des agriculteurs et la levée de plusieurs blocages, le député LFI de la Somme François Ruffin a dénoncé sur TF1 l'action du gouvernement "qui bricole dans l'urgence sans cap". "On a comme souvent un gouvernement qui bidouille, qui colmate qui bricole dans l'urgence, sans cap, sans vision, après deux semaines de blocages et de pagaille" a-t-il dénoncé sur le plateau du 20H. "La France peut s'éviter ces conflits et ces drames".

Face à une industrie agroalimentaire et une grande distribution qui "se font une orgie de profits sur le dos" des agriculteurs, François Ruffin a plaidé pour l'instauration de "prix planchers" dans le domaine de l'agriculture, mais aussi pour l'électricité.

Pour le député, cette crise agricole montre aussi "qu'on ne peut pas demander deux choses aux agriculteurs, leur dire tout et son contraire, on ne peut pas dire qu'il faut monter en gamme, le bien-être animal, une agriculture familiale et de l'autre côté qu'ils soient compétitifs" avec d'autres pays moins exigeants en termes de respect de l'environnement. "C'est soit l'un, soit l'autre, on ne peut pas avoir les deux, c'est là le grand souci du gouvernement, il ne propose pas de cap" a-t-il ajouté.

"Un pompier pyromane"

Au-delà du "pilier" agricole, François Ruffin a appelé à rebâtir l'école et l'hôpital, "pour assurer stabilité et sécurité" aux Français. Cela passe aussi selon lui par une revalorisation du travail. Alors que le Premier ministre a annoncé sa volonté de "désmicardiser" le pays lors de sa déclaration de politique générale, François Ruffin l'a accusé d'être "un pompier pyromane".

"C'est sous Macron que le nombre de personnes payées au Smic a augmenté de 50%, les Français doivent vivre de leur travail, bien en vivre, pas en survivre, or depuis deux ans, ils se serrent la ceinture… il faut indexer les salaires sur l'inflation", a-t-il déclaré.

Si les gouvernements "ont la valeur-travail à la bouche, dans les actes, ils l'écrasent", par les délocalisations et la sous-traitance, toujours selon François Ruffin. Or, "on ne pourra pas affronter le choc démographique et climatique (...) sans un travail valorisé, récompensé, digne".