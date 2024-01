"Mois de la simplification", taxe sur le GNR… Que retenir des annonces de Gabriel Attal pour apaiser les agriculteurs

Le Premier ministre Gabriel Attal a fait plusieurs annonces pour répondre à la colère des agriculteurs et tenter de l'apaiser, ce vendredi depuis la Haute-Garonne. Il a notamment annoncé la suppression de la taxe sur le GNR et l'ouverture d'un "mois de la simplification" des normes.

"Il y a une urgence, aujourd'hui c'est un jour de sursaut", a dit Gabriel Attal au monde agricole, ce vendredi depuis Montastruc-de-Salies (Haute-Garonne). "Le gouvernement vous a entendu", il "vous a compris", a assuré le Premier ministre avant de dévoiler plusieurs mesures visant à calmer la colère des agriculteurs, qui s'exprime depuis plusieurs jours partout en France, et depuis ce jour jusqu'à Paris. Le chef du gouvernement a promis des résultats "immédiats", "maintenant tout de suite pour les agriculteurs". Voici ses principales annonces.

Suppression de la hausse de la taxe sur le GNR

La hausse prévue de la taxation du gazole non routier (GNR) n'aura pas lieue. Le GNR est similaire au gazole livré dans les stations-services mais il est destiné aux véhicules non routiers, principalement les tracteurs agricoles et forestiers et les engins de travaux publics. Bénéficiant d'une fiscalité spécifique, il est coloré en rouge afin de garantir qu'il n'est utilisé que par les professions agréées. Le GNR bénéficie d'une fiscalité allégée par rapport aux carburants achetés par les automobilistes ou les routiers, mais dans le cadre de la transition écologique et de la décarbonation de l'agriculture, le gouvernement avait prévu, à partir du 1ᵉʳ janvier 2024 et jusqu'en 2030, voire au-delà pour les agriculteurs, une augmentation de la taxe sur le GNR.

Un remboursement de la TICPE à l'achat

Les agriculteurs obtiennent en plus un remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE) pour l'achat de GNR. Ils doivent pour cela faire une déclaration auprès de l'administration, accompagnée des factures, souvent en fin d'année. Le gouvernement a annoncé ce vendredi que le remboursement de la TICPE interviendrait directement à l'achat, en deux temps, 50% dès le mois prochain, 100% d'ici l'été.

Simplification des normes

Il faut "simplifier les normes et les procédures lorsqu'elles ne font pas sens", a dit Gabriel Attal. Aussi, dans les trois prochaines semaines, toutes les préfectures devront travailler avec les agriculteurs pour modifier et simplifier les arrêtés qui les concernent. "On va lancer un mois de la simplification", a dit le Premier ministre, annonçant "10 mesures de simplification immédiate" comme les "curages" des cours d'eau agricole, la diminution des délais de recours contre les projets agricoles (de 4 à 2 mois) ou la réduction des délais de contentieux des projets relatifs à la gestion de l'eau. Aussi, une "présomption d'urgence" va être créée pour qu'un juge se prononce dans les 10 mois sur un recours. Le gouvernement s'engage par ailleurs à ne pas imposer plus d'un passage annuel sur l'exploitation pour les contrôles administratifs.

Mieux faire respecter les lois Egalim

Il faut "faire respecter partout Egalim, sans exceptions", a annoncé le chef du gouvernement. Les contrôles seront renforcés avec 100 inspecteurs de la DGCCRF mobilisés, la pression maximale sera mise sur les négociations, et trois entreprises qui ne respectent pas Egalim seront lourdement sanctionnées dans les prochains jours. "Ça peut aller jusqu'à une part du chiffre d'affaires en sanction financière", a rappelé Gabriel Attal.

Des aides d'urgence versées plus vite

"Je ne comprends pas qu'il faille 4 mois, 5 mois pour verser une aide d'urgence. On va accélérer à fond sur les aides d'urgences qui vous sont dues", a déclaré Gabriel Attal. Il a annoncé l'augmentation des indemnisations pour soutenir les exploitations les plus en difficulté face à la maladie hémorragique épizootique (MHE), une nouvelle pathologie qui affaiblit les vaches. Il a évoqué un "budget de 50 millions d'euros" et annoncé une "augmentation du taux d'indemnisation à 90%" pour les éleveurs touchés par cette maladie apparue en septembre dans les élevages du sud-ouest. Le gouvernement avait fixé la semaine dernière à 80% l'indemnisation de la valeur des vaches mortes et des frais vétérinaires.

Aussi, le fonds d'urgence pour les agriculteurs de Bretagne sera doublé, et des mesures de trésorerie et face à la surproduction seront prises pour la viticulture. Pour les agriculteurs bio en difficulté, une aide d'urgence de 50 millions d'euros sera débloquée.

Faire entendre la voix de la France en Europe

Le locataire de Matignon a dit que la France souhaitait simplifier la PAC et que "le Président s’engagera la semaine prochaine sur la dérogation jachère".

"La France s'oppose de manière très claire" à "la signature" de l'accord commercial controversé entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur, a aussi assuré le Premier ministre. "Je le redis ici de manière très claire, très nette. Le président de la République s'y est toujours opposé et nous continuons et continuerons à nous y opposer", a-t-il dit. Le Mercosur et l'UE négocient depuis des années cet accord qui achoppe sur des questions environnementales. Il est dénoncé notamment par les agriculteurs français, pour le risque de concurrence déloyale avec les produits sud-américains.