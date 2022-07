"Chahut" à l'Assemblée : Alexis Corbière défend le "pouvoir retrouvé du Parlement"

Si Alexis Corbière reconnaît qu'il y a bien "un style, une verve insoumise" au sein de son parti, l'élu estime que les députés de son groupe mènent à bien le travail parlementaire. "Quand François Ruffin défend les femmes de ménage qui sont mal payées et qu'en face on nous dit 'Arrêtez de parler de ça', M. Ruffin fait entendre la voix du peuple : ça n'est pas du chahut, c'est du travail parlementaire", illustre-t-il. "On parle quotidien des Français, et on nous dit qu’on est hors sujet", ajoute l'élu.

Autant de sujets en lien avec des amendements "préalablement filtrés en commission parlementaire, qui sont retenus pour être débattus", rappelle l'Insoumis. Dès lors, les critiques de la majorité sont infondées pour Alexis Corbière, qui dénonce une "mise en scène du gouvernement avec l'Assemblée".