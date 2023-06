VIDÉO - Alexis Corbière : "Emmanuel Macron est un lâche" vis-à-vis d'Elisabeth Borne

"Chaque fois qu'il fait fuiter une information, mais pour dire qu'elle est maladroite. Alors que notre problème c'est lui, c'est la Ve République, ce présidentialisme qui méprise le gouvernement et qui fait de madame Borne une sorte de personnage second", a ajouté Alexis Corbière. Avant de poursuivre : "Elle le veut bien, c'est sa responsabilité. Mais c'est elle qui arrive devant le Parlement et dit : "49.3" car le président l'a décidé 1h avant."

Interrogé sur un éventuel remaniement, le député l'assure : "Elisabeth Borne est condamnée, c'est terminé. Je ne voudrais pas qu'on me comprenne mal : le problème de ce pays n'est pas Elisabeth Borne. C'est une exécutante, elle n'a aucune assise réelle dans le pays. (…) Elle n'a jamais vraiment été chef de la majorité, personne n'est "Borniste" dans le pays."