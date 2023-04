VIDÉO - Des concerts de casseroles émaillés de quelques tensions lors de l'allocution d'Emmanuel Macron

Dans la foulée, plusieurs rassemblements ont été organisés dans l'Hexagone. Trois manifestations non autorisées ont notamment été constatées dans les rues de Paris, avec un total de 2000 protestataires, a indiqué la préfecture. Le mouvement a dégénéré aux abords de la place de la République, avec des tensions entre manifestants et forces de l'ordre. Aux jets de projectiles, les policiers et gendarmes ont répondu par l'utilisation de gaz lacrymogènes. Des poubelles ont également été incendiées, comme le montre la vidéo en tête d'article.