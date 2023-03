Allocution d'Emmanuel Macron : les principales annonces à retenir

L'intervention d'Emmanuel Macron était l'annonce attendue d'un déconfinement progressif dont la première étape débutera ce samedi 28 novembre. On pourra se déplacer plus loin, jusqu'à vingt kilomètres et pendant trois heures pour une activité extérieure. Tous les commerces vont rouvrir, à l'exception des bars et restaurants. Dans les lieux de culte, les cérémonies sont de nouveau autorisées avec trente personnes au maximal. Et pour se déplacer, l'attestation reste obligatoire jusqu'au 15 décembre.