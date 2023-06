VIDÉO - Sandrine Rousseau s'interpose lors d'une bagarre à Paris entre un cycliste et un chauffeur de taxi

Mais les choses ne vont pas s'arrêter là. Quelques dizaines de mètres plus loin, les premiers coups sont échangés entre le cycliste et le taxi, depuis la fenêtre du véhicule. Sur Twitter, l'auteur des images assure que l'automobiliste a "saisi" le cycliste pour l'amener vers son véhicule, sans que cela puisse être vérifié dans la vidéo. Avec cet échange physique, la tension monte d'un cran. C'est là qu'intervient Sandrine Rousseau. On entend l'élue crier "non, non" puis "stop" au chauffeur en s'interposant physiquement entre les deux hommes, accompagnée d'autres témoins de la scène. Elle attrape fermement le bras de l'automobiliste, bien plus imposant qu'elle, et lui enjoint de s'arrêter. Une action salvatrice, selon Altis. "Merci à elle pour son courage", a salué ce créateur qui vulgarise la mobilité dans l’environnement urbain et le vélo, "cela a permis d'apaiser les tensions et de désamorcer la pression". Ceci dit, les choses ne s'arrêtent pas là. "Après l'altercation, le conducteur nous a suivis et a menacé de suivre le cycliste jusqu'à son domicile", a-t-il affirmé.