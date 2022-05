Aménagement urbain : l’envol du téléphérique

Le téléphérique a ainsi séduit de nombreuses métropoles sud-américaines. Il permet de désenclaver les quartiers pauvres de Rio au Brésil ou de la base en Bolivie. La solution téléphérique, plutôt que périphérique n'a pourtant pas encore vraiment conquis les villes occidentales. New York avait bien tenté l'expérience dès 1976. La même année, Grenoble tente donc de suivre cet exemple et inaugure une nouvelle version d'une ligne historique. Le téléphérique, statistiquement, est l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde.