Comme à Paris, des "mairies solidaires" fermées le 31 janvier contre la réforme des retraites

Cette mobilisation des élus grossit de jour en jour. À Saint-Pierre-d'Aurillac, en Gironde, le maire SE Stéphane Denoyelle a aussi décidé de baisser le rideau, en guise de solidarité avec ses agents municipaux. "J'ai l'ensemble des services municipaux qui sont impactés, à la fois la restauration scolaire et l'accueil en mairie, mais aussi les services techniques", explique l'édile, dans le reportage de LCI en tête de cet article. "Je peux témoigner tous les jours de leur engagement et de la difficulté de leurs tâches. Je suis à leurs côtés pour défendre leur statut, leur métier et leur capacité à pouvoir partir à la retraite dignement."