Appel à la grève sur le réseau TER de la région PACA, Renaud Muselier dénonce une "prise en otage"

"On a beaucoup travaillé avec la SNCF pour faire en sorte qu'avec les cheminots raisonnables et les acteurs du terrain, un conflit franco-français n'impacte pas le monde entier et les spectateurs", poursuit le président du Conseil régional. Les syndicats ont en fait déposé un préavis de grève durant l'été, courant jusqu'au début de l'année 2024. Ils ont déjà prévenu que de nouveaux mouvements sociaux pourraient venir perturber d'autres grands événements, comme la course à pied Marseille/Cassis fin octobre ou la visite du pape dans la cité phocéenne les 22 et 23 septembre prochains.