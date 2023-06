VIDÉO - Après l'attaque à Annecy, les réactions politiques se multiplient

La majorité et la gauche répondent que ce débat est malvenu. "C'est absurde, c'est une récupération d'extrême droite qui est sordide... Ceux qui s'adonnent à ça ne devraient pas se regarder dans la glace", estime Éric Coquerel, député (LFI) de Seine-Saint-Denis. "Aucune instrumentalisation politique d'aucune sorte, de quelque manière que ce soit. Attendons de savoir quels sont les faits et pensons aux victimes et aux familles", a ajouté Gilles Le Gendre, député (Renaissance) de Paris.

La Première ministre s'est rendue à Annecy, quatre heures seulement après le drame pour exprimer, dit-elle, "la solidarité de la nation".