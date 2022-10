Après l'enclenchement du 49.3 pour faire passer le budget 2023, que va-t-il se passer ?

La Première ministre Elisabeth Borne a déclenché ce mercredi l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans le voter la première partie de son budget 2023. L'autorisation lui avait été donnée la semaine dernière en Conseil des ministres de faire usage de cet article quand elle le souhaiterait. Elle a donc choisi de le dégainer le plus tard possible, quelques heures avant la fin prévue des débats, notamment pour rejeter la faute sur l'opposition qu'elle accuse d'obstruction, et pour se défendre des procès en autoritarisme.