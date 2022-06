Le doyen RN de l'Assemblée évoque l'Algérie française, la gauche indignée

L'écologiste Julien Bayou s'est dit "heurté", même si le doyen a été "prudent et a évoqué son cas personnel". "C'est vraiment problématique. Nous, on n'a pas applaudi". Sur Twitter, la députée écologiste Sabrina Sebaihi a fustigé un "jour de honte". "Avec une telle banalisation, jusqu'où ira-t-on ?". "Horreur et dégoût", a lancé son collègue LFI Thomas Portes. "C'était assez gênant", a aussi jugé le socialiste Olivier Faure devant la presse.