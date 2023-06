VIDÉO - Louis Boyard sanctionné pour avoir qualifié Yaël Braun-Pivet d'"agent de l'Élysée"

Ce mardi sur RTL, Yaël Braun-Pivet a assuré n'avoir reçu "aucune pression" de l'Élysée pour torpiller la proposition de loi visant à abroger la retraite à 64 ans. Elle s'était dans un premier temps montrée opposée à déclarer irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution la proposition de loi du groupe Liot, avant de changer de position.

"Chacun peut dire et penser ce qu'il veut. Moi, je crois que, depuis un an, j'ai prouvé que j'étais une femme indépendante", a-t-elle insisté. Elle a par ailleurs reconnu que sur la réforme des retraites, "assurément le chemin qui a été suivi n'est pas le plus satisfaisant", "on aurait pu faire mieux".