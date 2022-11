Malaise, épuisement, semaine à rallonge… Les députés au bord de la crise de nerfs ?

"Ce mandat est un honneur, mais il exige une présence matin, midi et soir, 18 heures par jour, y compris le week-end, le dimanche… tout cela conduit à l'épuisement", nous raconte Nicolas Dragon, député RN de l'Aisne, sur une banquette de la salle des pas perdus du palais Bourbon. "J'ai fait un malaise au mois d'octobre", poursuit-il. "Les pompiers ont dû intervenir pour me porter secours. J'étais en commission du développement durable, j'ai senti que j'avais une baisse de tension, je suis sorti et je me suis écroulé. Je n'ai pas de problème de santé particulier, je n'ai pas l'habitude de faire des malaises", précise-t-il.

Est-il arrivé la même chose à Sandra Regol, la députée écologiste, aperçue mal en point dans les couloirs ? La rumeur circule. Mais non, rétorque-t-elle, invoquant simplement des problèmes de tension bien connus. En revanche, "notre rythme est particulier, nous sommes là de 9 heures à minuit tous les jours", explique-t-elle. "Nous sommes fatigués mais je ne me vois pas me plaindre, car nos indemnités ne représentent pas le salaire des Français", ajoute la députée du Bas-Rhin.