Gabriel Attal veut "aller faire la poche des Français", dénonce la députée RN Laure Lavalette

Laure Lavalette, députée et porte-parole du RN à l’Assemblée nationale, était l'invitée d'Adrien Gindre dans "En toute franchise" ce jeudi. Elle a réagi aux annonces de Gabriel Attal, la veille sur TF1, concernant notamment l'assurance chômage. Elle estime que les Français "deviennent la variable d'ajustement de mauvais choix politiques".

"Il y a d'autres manières de faire". Invitée ce jeudi 28 février d'Adrien Gindre dans "En toute franchise", Laure Lavalette, députée et porte-parole du RN à l’Assemblée nationale a réagi à l'annonce de Gabriel Attal, mercredi sur TF1, d'une nouvelle réforme "globale" de l'assurance chômage qui réduirait la durée d'indemnisation des chômeurs.

"On a connu le parti socialiste qui a ruiné l'État, on a connu l'UMP qui a ruiné les gens, le peuple, maintenant on a la quintessence de la Macronie qui ruine à la fois l'État et les gens", dénonce-t-elle sur le plateau de "Bonjour ! La Matinale TF1". Selon elle, "pour payer, les Français deviennent la variable d'ajustement des mauvais choix politiques" du gouvernement.

"Ils veulent s'attaquer à une branche excédentaire"

"Ces gens-là ont fait plus 600 milliards de dette au premier quinquennat", a-t-elle ajouté, avant d'insister : "il faut que les Français comprennent, ils ont fait plus de dette en sept ans que la dette de la France depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 2000". Et de poursuivre : "et là ils veulent s'attaquer à une branche excédentaire, s'attaquer à aller faire la poche des Français".

La députée RN a en outre estimé que cette annonce "laisse quand même le postulat que tous les gens qui sont au chômage ne veulent pas retourner au travail". Or, "je vous dis pas qu'il n'y a pas un peu d'abus", mais "les Français ne sont pas des fainéants", a-t-elle ajouté, soulignant que le Rassemblement national a "d'autres idées pour ne pas faire la poche des Français".

"Il faut réindustrialiser la France, pour ça il faut baisser les impôts de production, il faut refaire de la France le paradis énergétique qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être", prône-t-elle.