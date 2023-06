VIDÉO - Attaque d'Annecy : pour Jordan Bardella, c'est la "conséquence du désordre migratoire"

"Le droit d'asile a été dévoyé", poursuit le président du RN, "il faut en revoir les règles et en restreindre les usages". Comme le patron de LR, Eric Ciotti, qui s'était exprimé la veille, Jordan Bardella plaide pour un examen des demandes d'asile dans les pays de départ, et non sur le sol français. Le ressortissant syrien qui a perpétré l'attaque d'Annecy, avait obtenu un statut de réfugié en Suède, où il a vécu en famille pendant plusieurs années. Sa demande d'asile en France venait d'être rejetée, alors qu'il semble qu'il était présent sur le territoire depuis sept mois.