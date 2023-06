Enfants blessés au couteau à Annecy : gouvernement et élus de tous bords dénoncent une attaque "abominable"

Le maire d'Annecy François Astorg a déploré une attaque "effroyable" et adressé "toutes [ses] pensées aux familles et aux victimes". La députée de la circonscription Véronique Riotton (Renaissance) a qualifié l'événement d'"effroyable". "Je remercie de tout mon cœur les forces de l’ordre pour leur intervention rapide et efficace", a-t-elle tweeté. Le député Renaissance de Haute-Savoie Antoine Armand a dénoncé une "attaque abominable" contre "l'humanité" et a dit être "en pensée" aux côtés des victimes, de leurs proches, des forces de l’ordre et des secours. Le président de la région Laurent Wauquiez a regretté "l'horreur, encore. Cette attaque sur des enfants est le sommet de l'abomination".

"L’horreur a pris tout son sens. Comment peut-on s’attaquer avec une telle cruauté à des enfants ? La République est touchée en son cœur", a réagi de son côté sur Twitter Gérard Larcher (LR), président du Sénat. Le président des Républicains Eric Ciotti a exprimé sa "colère" "devant ce drame qui touche une fois de plus, une fois de trop notre pays". En référence au profil du suspect, un Syrien bénéficiant du statut de réfugié, il a ajouté : "Il semble que l'auteur ait le même profil qu'on retrouve dans ces attaques, il faudra en tirer toutes les conséquences sans naïveté". "Combien de temps allons-nous encore perdre à bavasser plutôt que de prendre les mesures indispensables pour protéger les Français ?", a également écrit Bruno Retailleau, chef des sénateurs LR.