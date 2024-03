VIDÉO - Atteintes à la laïcité à l'école : "On ne prend pas la mesure" du problème, estime Marion Maréchal

Marion Maréchal était l'invitée de Bonjour ! La Matinale TF1 ce vendredi matin. La tête de liste de Reconquête ! pour les européennes a dénoncé "l'entrisme islamiste" dans les établissements scolaires, un phénomène qui ne serait "pas marginal" selon elle. Elle a déploré "une explosion des atteintes à la laïcité" qu'elle a qualifiée de "phénomène massif".

Au moment où un rassemblement était organisé ce vendredi matin devant le lycée Maurice Ravel, à Paris, à la suite de la démission du proviseur de cet établissement menacé de mort après une altercation avec une élève pour qu'elle enlève son voile, Marion Maréchal a dénoncé ce vendredi les atteintes à la laïcité à l’école dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

"Il y a aujourd'hui de fait dans notre école et auprès des jeunes musulmans une radicalisation qui n'est pas marginale (...) Il y a une explosion des atteintes à la laïcité (...) C'est un phénomène massif", a estimé la vice-présidente exécutive de Reconquête !, tête de liste pour les élections européennes. "On ne prend pas exactement la mesure" du problème, a déclaré Marion Maréchal, ajoutant que ce "n’est pas un phénomène marginal".

La "politique d’immigration" pointée du doigt

"Si nous continuons comme ça, dans cinq ou dix ans, avec la politique d’immigration qu’est la nôtre (...) nous aurons ce phénomène de manière massive", a-t-elle poursuivi. "Si nous ne changeons rien, ce qui aujourd'hui apparaît comme des faits divers de plus en plus fréquents mais extrêmement graves, sera notre quotidien. Il n'y aura plus de liberté d'expression à l'école, il n'y aura plus de laïcité, il n’y aura plus de mixité", a affirmé Marion Maréchal.

Le proviseur du lycée Maurice-Ravel a été la cible de menaces de mort sur les réseaux sociaux depuis l'altercation le 28 février avec une élève, scolarisée en BTS, à qui il avait demandé de retirer son voile. Il a annoncé cette semaine quitter son poste, quelques mois avant sa retraite, "pour des raisons de sécurité" selon son établissement. Maître Francis Lec, l'avocat de ce chef d'établissement, a évoqué auprès de TF1 et LCI "une épreuve qu’il a dû surmonter".