VIDÉO - Un État "impitoyable" : face au terrorisme, l'exécutif veut faire évoluer la loi

"On va établir une corrélation entre, éventuellement, les antécédents judiciaires de la personne et les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, elles pourraient faire l'objet d'un fichage", explique maître Vincent Brengarth. Par exemple, une personne fichée, condamnée par le passé pour apologie du terrorisme, pourrait perdre son titre de séjour et devenir expulsable. Pour les personnes fichées en situation irrégulière, le gouvernement veut accélérer les expulsions.

Aujourd'hui, 193 personnes, fichées pour radicalisme et en situation irrégulière, sont en liberté. Le ministère de l'Intérieur l'assure, ils quitteront le pays. Mais quand ? Expulser n'est pas simple. Ces personnes sont protégées par la loi si elles élèvent leurs enfants en France, si elles sont arrivées avant l'âge de treize ans ou encore si leur pays d'origine ne veut pas les accueillir.