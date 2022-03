Autonomie de la Corse : un statut qui changerait quoi ?

Autonomie : c'est le mot du jour en Corse. Mais la notion est encore floue et il faudra la préciser lors des négociations à venir. L’État garderait ses compétences régaliennes sur la sécurité, la défense et la justice. L'autonomie permettrait à la corse de prendre plus de décisions dans les domaines comme l'éducation, le tourisme et l'emploi. C'est ce qu'attendent de nombreux Corses.