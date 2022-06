VIDÉO - Macron fustige le projet de Mélenchon, qui va "vous interdire de couper les arbres chez vous"

Emmanuel Macron cible Jean-Luc Mélenchon à quatre jours du premier tour des législatives. Lors d'un déplacement à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), où il a annoncé des mesures pour les étudiants modestes, le chef de l'État a répondu à une question au sujet des différences entre le leader Insoumis, à la tête de la coalition de gauche Nupes, et Marine Le Pen.

À ce titre, le Président a tenu à distinguer les sympathisants de la Nupes issus du PS ou encore du courant écologiste, du mouvement LFI, faisant référence à la polémique suscitée par le député sortant des Bouches-du-Rhône au sujet de la police après l'affaire du refus d'obtempérer à Paris. "Les histoires et les familles politiques ne sont pas les mêmes", a-t-il affirmé. "Je ne confonds pas non plus les gens qui viennent du socialisme ou d'une écologie progressiste avec la France insoumise et les propos de Jean-Luc Mélenchon. Je ne pense pas que des gens qui viennent du socialisme ou de forces politiques et républicaines puissent tenir des propos sur la police et la justice comme ceux qu'a tenus Jean-Luc Mélenchon."