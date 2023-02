Avec des milliers d'amendements en moins, l'article 7 de la réforme des retraites pourra-t-il être examiné et voté ?

Mais si le retrait d'un peu plus de mille amendements pour espérer arriver à l'article 7 en début de semaine ne paraissait pas suffisant, ces nouveaux retraits devraient permettre d'y arriver. La Nupes a communiqué sur le fait qu'elle avait en effet retiré 90% des amendements qu'elle avait déposé avant l'examen de l'article 7. Aussi, le rythme s'est accéléré jeudi matin dans l'hémicycle, avec des élus de gauche qui ont choisi de ne plus intervenir sur chaque amendement et une présidente de séance, Valérie Rabault (PS), qui a appliqué plus strictement le règlement sur les prises de parole.