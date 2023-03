IVG dans la Constitution : pourquoi l'annonce de Macron n'est pas gage de succès et ne satisfait pas l'opposition

Est-ce une demi-annonce ? Ce mercredi, lors d'un discours prononcé en hommage à l'avocate Gisèle Halimi, combattante du droit à l'avortement, le chef de l'État a annoncé la présentation d'un projet de loi pour l'inscrire dans la Constitution. "Les avancées issues des débats parlementaires, à l'initiative de l'Assemblée nationale puis éclairées par le Sénat, permettront, je le souhaite, d'inscrire dans notre texte fondamental cette liberté dans le cadre du projet de loi portant révision de notre Constitution qui sera préparé dans les prochains mois", a déclaré Emmanuel Macron.

Une subtilité importante se cache dans cette déclaration : le chef de l'Etat souhaite intégrer cette mesure dans un projet de loi plus global de révision constitutionnelle, et non dans un texte dédié. Ce qui complique les choses et ne satisfait pas l'opposition.