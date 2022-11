VIDÉO - Aymeric Caron (LFI) sur la corrida : "Ce qu'il se passe dans l'arène est abominable"

Sur LCI, ce mercredi matin, le député LFI a défendu son texte et répondu à ses détracteurs, dénonçant au passage "la vulgarité" de ces derniers, et en particulier le patron des chasseurs. "On n'a absolument pas la même vision du respect du vivant", a répliqué Aymeric Caron. "Il dit 'je prends plaisir à tuer'. On va avoir du mal à avoir un dialogue."

"Ce qu'il se passe dans l'arène est abominable pour le taureau pendant vingt minutes", a expliqué le député. "Il y a une méticulosité dans la manière dont on le blesse, pour l’entailler, pour qu’il s’étouffe avec son sang", a-t-il ajouté, rappelant que le pratique de la tauromachie est "interdite sur l'ensemble du territoire", malgré l'exception accordée en 1951 à certains départements.

"Les sondages nous disent qu’aujourd’hui, entre 8 et 9 Français sur 10 veulent abolir la corrida. Il y a des nuances régionales, mais même dans les villes dites 'taurines', c’est faux d’affirmer que tous les habitants sont pro-corrida", a également assuré Aymeric Caron.