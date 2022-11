"Méga-bassines" : la majorité veut sanctionner les élus ayant participé aux manifestations

"Nous avons été particulièrement choqués par la présence de ces députés (…) aux côtés notamment des blacks blocs dans une manifestation interdite par la Préfecture des Deux-Sèvres", écrit le député de la Seine-Maritime dans son courrier. Or selon les signataires, "plus que n'importe quel autre citoyen" un député doit "se conformer aux lois de notre République" et ce "type de comportement (...) abîme l'image du député et par conséquent de notre Assemblée nationale". Aussi, ils demandent à la Conférence des présidents de définir des "règles précises et sanctions en cas de comportements contraires à la loi des députés dans le cadre de leur mandat".

Cette initiative a fait fortement réagir dans les rangs de la Nupes. "Ils osent tout, y compris piétiner la Constitution. C'est la démocratie, la co-construction et le dialogue parlementaire version Renaissance", a dénoncé sur Twitter la députée Sandra Regol (EELV). "Les 36 députés de la honte... même le RN n'aurait pas osé demande cela. Ces gens n'aiment vraiment pas la démocratie, ne comprennent rien à son Histoire, ni à ses luttes. Pathétique", a tweeté l'écologiste Aurélien Taché.