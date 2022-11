Projet de loi immigration : Bientôt des titres de séjour pour les métiers en tension ?

Ainsi, sous certaines conditions, le gouvernement souhaite mettre fin au délai de carence. Avec ce dispositif, les demandeurs d'asile n'auraient plus à attendre six mois avant d'occuper un emploi. "Les organisations professionnelles nous disent qu'elles ont besoin qu'on facilite le recrutement d'étrangers. Nous leur proposons des solutions avec ce projet de loi", a-t-il ajouté.

Antoine Soive, un boulanger qui a déjà recruté des immigrés sans papiers par le passé, attendait cette mesure : "Si on peut débloquer cette situation et permettre à des personnes d'avoir un emploi, d'acquérir ces compétences, nous, on trouve cela intéressant puisque, encore une fois, on a des besoins."