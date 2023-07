VIDÉO - "C'est triste" : après les violences urbaines, un maire annule la plage d'été pour financer les réparations

Le président de la majorité municipale assume totalement cette mesure qui pénalise toute la population. "C'est aussi aux grands, aux familles, de leur dire 'eh les gars, stop, c'est fini, on arrête, parce qu'on est tous pénalisés par vos bêtises'. Vous avez aujourd'hui 25% des ménages qui acquittent l'impôt au Blanc-Mesnil. Qui payent l'impôt sur le revenu, la taxe foncière... Donc ça devient trop lourd pour eux, et ils ne veulent pas faire plus", explique Thierry Meigen, sénateur (Libres !) de Seine-Saint-Denis. L'opposition municipale de gauche dénonce, quant à elle, une sanction collective et une double peine pour les classes populaires du Blanc-Mesnil.