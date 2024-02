VIDÉO - Salon de l'Agriculture : comment ont évolué les visites des présidents ?

Le Salon de l'Agriculture, qui débute samedi, sera l'événement de ce week-end. Il constitue un passage incontournable pour les présidents. Comment les visites des chefs de l'État ont-elles évolué au fil des années ?

Le Salon de l'Agriculture 2024 débute samedi 24 février, et Emmanuel Macron s'y rendra dès le premier jour, alors que les agriculteurs manifestent toujours leur mécontentement. Avant le début de l'événement, Benjamin Muller revient sur les visites présidentielles du Salon. Découvrez par exemple des images tournées en mars 1968, lorsque le Général de Gaulle avait inauguré le premier.

