Bonjour ! La Matinale TF1 - Rachida Dati, la "puncheuse", l'info décalée du jour de Christophe Beaugrand

Rachida Dati, maire du VIIe arrondissement de Paris, a été nommée jeudi ministre de la Culture. Christophe Beaugrand revient sur son art de la punchline dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Une nouvelle prise à droite pour Emmanuel Macron : pugnace mais clivante, symbole de la diversité, Rachida Dati, maire du VIIe arrondissement de Paris, a été nommée ministre de la Culture, deux ans avant les municipales où elle ambitionne de conquérir Paris. Elle avait annoncé, elle-même, sa nomination surprise rue de Valois à des élus LR parisiens, avant l'officialisation par l'Élysée. Plus d'informations dans la vidéo en tête de cet article.

"Bonjour ! La Matinale TF1" c'est un ancrage fort en région et la carte de la proximité. Chaque jour, une vingtaine de correspondants réalisent des reportages et interviennent tout au long de l’émission en direct des différentes régions de France, pour raconter la vie quotidienne des Français. Plus d'informations dans la vidéo en tête de cet article.

"Bonjour ! La Matinale TF1", ce sont aussi 16 chroniqueurs, des talents maison et de nouveaux visages qui se relaient en plateau autour de Bruce Toussaint et présentent différentes chroniques sur la vie quotidienne, la culture, l’art de vivre, la santé et les grandes tendances.

Garance Pardigon, Karima Charni, Christophe Beaugrand, Hélène Mannarino, Jean-Marie Bagayoko, Laurent Mariotte, Anaïs Grangerac, Adrien Gindre, Maud Descamps, Benjamin Muller, Ange Noiret, Vincent Valinducq, Monique Younès, Stefan Etcheverry, Julien Arnaud et Julie Toméï.